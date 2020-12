Cesare Bocci: moglie, fratello, figlia, altezza, carriera – Tutto su di lui (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cesare Bocci è un attore italiano molto noto, volto di numerosissime fiction italiane di successo. È un attore che piace molto al pubblico, che lo apprezza per la sua professionalità e per la sua bravura. Cesare Bocci nasce a Camerino il 13 Settembre 1957, sotto il segno della Vergine, ha quindi 63 anni ed è alto 1 metro ed 81 centimetri. Inizia la sua carriera nel 1982. All’età di 23 anni, spinto dalla passione per lo spettacolo, si iscrive alla scuola di recitazione del suo paese, muovendo i primi passi presso la Compagnia della Rancia di Tolentino. Poco dopo ha deciso di trasferirsi dal suo paese, Camporotondo di Fiastrone, a Roma. Nel 1988 debutta nella serie televisiva Zanzibar di Marco Mattolini. Nel 1990 debutta sul grande schermo, recitando nel film Princesa. Accanto a tv cinema, arriva anche ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è un attore italiano molto noto, volto di numerosissime fiction italiane di successo. È un attore che piace molto al pubblico, che lo apprezza per la sua professionalità e per la sua bravura.nasce a Camerino il 13 Settembre 1957, sotto il segno della Vergine, ha quindi 63 anni ed è alto 1 metro ed 81 centimetri. Inizia la suanel 1982. All’età di 23 anni, spinto dalla passione per lo spettacolo, si iscrive alla scuola di recitazione del suo paese, muovendo i primi passi presso la Compagnia della Rancia di Tolentino. Poco dopo ha deciso di trasferirsi dal suo paese, Camporotondo di Fiastrone, a Roma. Nel 1988 debutta nella serie televisiva Zanzibar di Marco Mattolini. Nel 1990 debutta sul grande schermo, recitando nel film Princesa. Accanto a tv cinema, arriva anche ...

