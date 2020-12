Big Tech dichiara guerra ai cyber-mercenari (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È battaglia tra i colossi statunitensi della tecnologia e la israeliana Nso Group, società specializzata in spionaggio. Cisco, GitHub, Google, LinkedIn, Microsoft, VMWare e la Internet Association (di cui fanno parte, tra gli altri, Amazon, Dropbox, eBay, Facebook, LinkedIn, PayPal, Spotify, Tripadvisor, Twitter e Uber) hanno depositato un amicus brief (prove di terzi parti) a sostegno di WhatsApp, piattaforma di proprietà di Facebook che ha citato in giudizio Nso Group negli Stati Uniti. LE ACCUSE Microsoft ha deciso di sostenere le accuse di WhatsApp contro lo spyware Pegasus, sviluppato da Nso e venduto a diversi governi, soprattutto quelli delle monarchie del Golfo. Tra cui, ha raccontato il Washington Post quello saudita, che l’avrebbe utilizzato per spiare il giornalista Kamal Khashoggi, assassinato nel 2018 nel consolato saudita a Istanbul. Pegagus avrebbe infettato WhatsApp su ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) È battaglia tra i colossi statunitensi della tecnologia e la israeliana Nso Group, società specializzata in spionaggio. Cisco, GitHub, Google, LinkedIn, Microsoft, VMWare e la Internet Association (di cui fanno parte, tra gli altri, Amazon, Dropbox, eBay, Facebook, LinkedIn, PayPal, Spotify, Tripadvisor, Twitter e Uber) hanno depositato un amicus brief (prove di terzi parti) a sostegno di WhatsApp, piattaforma di proprietà di Facebook che ha citato in giudizio Nso Group negli Stati Uniti. LE ACCUSE Microsoft ha deciso di sostenere le accuse di WhatsApp contro lo spyware Pegasus, sviluppato da Nso e venduto a diversi governi, soprattutto quelli delle monarchie del Golfo. Tra cui, ha raccontato il Washington Post quello saudita, che l’avrebbe utilizzato per spiare il giornalista Kamal Khashoggi, assassinato nel 2018 nel consolato saudita a Istanbul. Pegagus avrebbe infettato WhatsApp su ...

