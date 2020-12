Autopsia Maradona: niente alcol e droghe, ma... (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Importanti sviluppi sulle cause del decesso di Diego Armando Maradona giungono dai risultati dell'Autopsia. Le analisi iniziate lo scorso 2 dicembre, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Telam,... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Importanti sviluppi sulle cause del decesso di Diego Armandogiungono dai risultati dell'. Le analisi iniziate lo scorso 2 dicembre, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Telam,...

Gazzetta_it : #Maradona, l'autopsia: niente alcol e droghe, ma quadro clinico devastante e abuso di #psicofarmaci - SoniaLaVera : RT @Libero_official: #Maradona, l'autopsia: nessuna traccia di alcol e droga, ma 'ha sofferto nella sua stanza per 6-8 ore'. E nessuno avre… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Maradona:l'autopsia esclude presenza di alcol o stupefacenti ma trova tracce di psicofarmaci. Per periti possono causare… - tonymergellina : RT @Libero_official: #Maradona, l'autopsia: nessuna traccia di alcol e droga, ma 'ha sofferto nella sua stanza per 6-8 ore'. E nessuno avre… - Libero_official : #Maradona, l'autopsia: nessuna traccia di alcol e droga, ma 'ha sofferto nella sua stanza per 6-8 ore'. E nessuno a… -