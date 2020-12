Traffico Roma del 22-12-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roomba infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo in carreggiata esterna code per incidente dallo svincolo della via Ardeatina fino all’uscita Casilina sul percorso Urbano della A24 code da Portonaccio alla bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code di nuovo per incidente da via delle Valli a Corso Francia a causa della pessima qualità dell’aria continua lo stop ai veicoli più inquinanti oggi e domani in fascia verde si fermano dalle 7:30 alle 20:30 le auto a benzina fino ad Euro 2 e moto e motorini fino a €2 uno per me anche le auto diesel Euro 3 Dalle 7:30 alle 10:30 e poi dalle 16:30 alle 20:30 ...