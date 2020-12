Sci alpino, slalom Madonna di Campiglio: Alex Vinatzer ci riprova, Kristoffersen e Noel cercano il riscatto (Di martedì 22 dicembre 2020) Si chiude questa sera il trittico Val Gardena-Alta Badia-Madonna di Campiglio. E’ in programma, infatti, la consueta night race sulla pista 3-Tre, con il secondo slalom della stagione dopo quello svolto ieri sulla Gran Risa. Il Canalone Miramonti è pronto dunque ad un nuovo atto da parte degli specialisti dei rapid gates dopo la gara di ieri che ha visto un podio a sorpresa con il successo dello svizzero Ramon Zenhaeusern davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. L’elvetico va a caccia del bis questa sera in una gara che è certamente quella preferita dal suo connazionale Daniel Yule, che vinse prima nel 2018 e poi lo scorso gennaio, dando il via ad un fantastico tris con anche i successi di Adelboden e Kitzbuehel. Guardando all’albo d’oro per due volte si legge il nome di Henrik Kristoffersen, ma il ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Si chiude questa sera il trittico Val Gardena-Alta Badia-di. E’ in programma, infatti, la consueta night race sulla pista 3-Tre, con il secondodella stagione dopo quello svolto ieri sulla Gran Risa. Il Canalone Miramonti è pronto dunque ad un nuovo atto da parte degli specialisti dei rapid gates dopo la gara di ieri che ha visto un podio a sorpresa con il successo dello svizzero Ramon Zenhaeusern davanti agli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz. L’elvetico va a caccia del bis questa sera in una gara che è certamente quella preferita dal suo connazionale Daniel Yule, che vinse prima nel 2018 e poi lo scorso gennaio, dando il via ad un fantastico tris con anche i successi di Adelboden e Kitzbuehel. Guardando all’albo d’oro per due volte si legge il nome di Henrik, ma il ...

