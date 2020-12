Sassuolo | De Zerbi non si fida della Samp | “Possono creare pericoli dal niente”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roberto Deparla alla vigilia didoria-. Il tecnico neroverde non sidei blucerchiati che arrivano da due successi di fila, mentre Berardi e compagni devono subito ripartire dopo la sconfitta con il Milan. Dein conferenza stampa affronta subito i temi legati alla prossima s: “in questo campionato non ci sono L'articoloDenon sidal” proviene da www.meteoweek.com.

clikservernet : Ranieri: “Con il Sassuolo gara complicata. De Zerbi presto sarà un top allenatore” - Noovyis : (Ranieri: “Con il Sassuolo gara complicata. De Zerbi presto sarà un top allenatore”) Playhitmusic - - zazoomblog : Sampdoria Ranieri: “Contro il Sassuolo una gara difficilissima ma vogliamo far punti. Io e De Zerbi diversi” -… - sportface2016 : #SampSassuolo | Parla #DeZerbi: 'Gli errori non cadono dal cielo' - zazoomblog : Sassuolo De Zerbi: “Sampdoria ha forte identità e noi dobbiamo iniziare match pensando a Leao” - #Sassuolo #Zerbi:… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi

Francesco Magnanelli giocherà contro la Sampdoria la sua prima partita da titolare in stagione. Non scende in campo dal 1’ da luglio.Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara interna contro il Sassuolo.