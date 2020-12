‘San Pio’, processati oggi 506 tamponi: 81 quelli positivi (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 506 tamponi, dei quali nr. 81 risultati positivi. Degli ottantuno positivi, nr. 30 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 28 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altre province, mentre gli altri 51 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna nr. 506, dei quali nr. 81 risultati. Degli ottantuno, nr. 30 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 28 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 2 soggetti residenti in altre province, mentre gli altri 51 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

