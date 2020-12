Roma, Mirante e Pau Lopez non convincono: ecco chi può arrivare (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma - Problema numero uno: i portieri non vanno. Pau Lopez non convince e ormai non convince più nemmeno Mirante , che aveva cominciato bene la stagione. La Roma dalla scorsa estate sta cercando una ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 22 dicembre 2020)- Problema numero uno: i portieri non vanno. Paunon convince e ormai non convince più nemmeno, che aveva cominciato bene la stagione. Ladalla scorsa estate sta cercando una ...

TuttoASRoma : Roma, Mirante e Pau Lopez non convincono: ecco chi può arrivare - sportli26181512 : #Roma, Mirante e Pau Lopez non convincono: ecco chi può arrivare: Si pensa a Sirigu, ma bisogna prima trovare una s… - forzagranata21 : ?? #CALCIO Roma, Mirante e Pau Lopez non convincono: ecco chi può arrivare Si pensa a Sirigu, ma bisogna prima trov… - siamo_la_Roma : ??? Problema numero uno: i portieri non vanno ?? #PauLopez non convince e ormai non convince più nemmeno #Mirante ??… - ReteSport : ?? Focus Portieri| A #ReteSport Franco #Tancredi ?? 'Mirante si è ritrovato titolare, ma era arrivato come secondo a… -