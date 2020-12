Recovery: Boccia, 'ieri riunione molto proficua con Conte' (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Parlare di merito e Contenuti è giusto e quando c'è un tema si affronta. ieri ho partecipato con la delegazione Pd al confronto sul Recovery con il premier Conte ed è stato un confronto molto molto proficuo". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic. (Adnkronos) - "Parlare di merito enuti è giusto e quando c'è un tema si affronta.ho partecipato con la delegazione Pd al confronto sulcon il premiered è stato un confrontoproficuo". Lo dice il ministro Francescoa Tagadà su La7.

Ieri ho partecipato con la delegazione Pd al confronto sul Recovery con il premier Conte ed è stato un confronto molto molto proficuo". Lo dice il ministro Francesco Boccia a Tagadà su La7.

Innanzitutto perché non c’è notizia ufficiale di quando e se Italia viva staccherà la spina all’esecutivo, in secondo luogo prima c’è da giocare la partita del Recovery plan ... Ettore Rosato. Che ...

