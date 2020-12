Quella di Cacciari per me è stata solo un’opera di demolizione: il lavoro intellettuale è altro (Di martedì 22 dicembre 2020) Se Massimo Cacciari rappresenta il meglio del pensiero politico nazionale siamo davvero mal presi. Se, invece, è soltanto il compendio ambulante di una categoria (i lavoratori intellettuali per professione) allora possiamo renderci conto del perché in Italia non sia possibile trovare chi raccolga l’invito a misurarsi con le sfide di un tempo impantanato nell’insipienza e nella ridondanza comunicativa, che trasforma la discussione pubblica in rumore: “nel XX secolo, i filosofi hanno cercato di cambiare il mondo. Nel XXI è ora che si mettano a interpretarlo in modo diverso”. Ieri sera Andrea Scanzi e il virologo Massimo Galli avevano un bel tentare di ricondurre sul terreno della concretezza il filosofo errante (dagli Operaisti a Romano Prodi, passando per il Pci di Berlinguer) in piena gag della concitazione; interessato soltanto a “fare il fenomeno” elencando le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Se Massimorappresenta il meglio del pensiero politico nazionale siamo davvero mal presi. Se, invece, è soltanto il compendio ambulante di una categoria (i lavoratori intellettuali per professione) allora possiamo renderci conto del perché in Italia non sia possibile trovare chi raccolga l’invito a misurarsi con le sfide di un tempo impantanato nell’insipienza e nella ridondanza comunicativa, che trasforma la discussione pubblica in rumore: “nel XX secolo, i filosofi hanno cercato di cambiare il mondo. Nel XXI è ora che si mettano a interpretarlo in modo diverso”. Ieri sera Andrea Scanzi e il virologo Massimo Galli avevano un bel tentare di ricondurre sul terreno della concretezza il filosofo errante (dagli Operaisti a Romano Prodi, passando per il Pci di Berlinguer) in piena gag della concitazione; interessato soltanto a “fare il fenomeno” elencando le ...

