Mobilità tornata ai livelli di ottobre | i rischi della voglia di Natale

(Di martedì 22 dicembre 2020) Per valutare le conseguenzedi” degli italiani bisognerà aspettare, come sempre quando si tratta di verificare l’impatto del virus, almeno quindici giorni. Quanto hanno pesato sulla curva dei contagi le strade e le stazioni affollate, le vie intasate dalle macchine degli italiani in coda per gli spostamenti o lo shopping prenatalizio, come testimoniano centinaia di foto scattare da Nord a Sud, si saprà nei primi dieci giorni di gennaio. Quel che è certo è che, specie nelle ultime due settimane, laha subito un incremento notevole. “Èaidi metà, al periodo precedente l’entrata in vigore dei Dpcm che introdussero le prime misure restrittive”, spiega Sergio Iavicoli. Componente del Comitato tecnico scientifico e ...