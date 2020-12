Milan, sogno Modric: arriva la decisione del Real Madrid (Di martedì 22 dicembre 2020) Dalla Spagna: il centrocampista croato Luka Modric ha rinnovato per un altro anno con il Real Madrid, il Milan dovrà cambiare obiettivo Il Milan dovrà rinunciare probabilmente al centrocampista del Real Madrid Luka Modric. Il grande sogno di mercato dei rossoneri sembra destinato a rimanere tale. Il centrocampista croato è apparso in grande spolvero nell’ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Dalla Spagna: il centrocampista croato Lukaha rinnovato per un altro anno con il, ildovrà cambiare obiettivo Ildovrà rinunciare probabilmente al centrocampista delLuka. Il grandedi mercato dei rossoneri sembra destinato a rimanere tale. Il centrocampista croato è apparso in grande spolvero nell’ultimo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'La squadra deve avere coraggio per il sogno di vincere lo Scudetto. E' lunga, spero di continuare co… - sportli26181512 : Milan, ecco qual è il vero sogno per la difesa: Simakan e Kabak in lista ma, secondo Tuttosport, sarebbe Nikola...… - milansette : Tuttosport - Milan, il sogno per la difesa resta Milenkovic - sportli26181512 : Tuttosport - Milan, il sogno per la difesa resta Milenkovic: Secondo Tuttosport, l’obiettivo principale del Milan p… - MilanNewsit : Tuttosport - Milan, il sogno per la difesa resta Milenkovic -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sogno Calciomercato Milan – Sogno Maldini: “Colpo Scudetto a gennaio!” Il Milanista Centravanti e capitana, intervista a Valentina Giacinti

«Ormai lo sanno tutti» mi dice Valentina Giacinti al telefono quando le chiedo dei suoi inizi, citando l’aneddoto secondo cui da piccola prendeva a calci le teste delle bambole come segno inequivocabi ...

Pioli chiede un ultimo sforzo al suo Milan: "Chiudiamo l'anno nel migliore dei modi"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta la sfida di campionato contro la Lazio: "E' una partita che vale tanto per noi, stiamo bene".

«Ormai lo sanno tutti» mi dice Valentina Giacinti al telefono quando le chiedo dei suoi inizi, citando l’aneddoto secondo cui da piccola prendeva a calci le teste delle bambole come segno inequivocabi ...Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, presenta la sfida di campionato contro la Lazio: "E' una partita che vale tanto per noi, stiamo bene".