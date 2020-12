Lo Monaco (Figc): “Il Napoli era nel giusto, la Figc non presentandosi cerca di attenuare i danni” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il consigliere della Figc, Lo Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli su Juve-Napoli e la decisione della Figc di non costituirsi davanti al Coni, che deciderà in merito oggi. “La Federcalcio non presentandosi in Collegio di Garanzia cerca di attenuare i danni che sono stati fatti. Il Napoli c’entrava poco e niente: c’era una determinazione dell’Asl e poi la normativa non era chiarissima. Guardate Casertana-Viterbese. Juve-Napoli va ripetuta. Non vorrei ci fosse un’azione di maltorto. Sarà anche un discorso di parte, ma è un anno unico per gli azzurri, il Milan, l’Inter e le altre di provare a vincere considerando il rendimento altalenante ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Il consigliere della, Lo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kisssu Juve-e la decisione delladi non costituirsi davanti al Coni, che deciderà in merito oggi. “La Federcalcio nonin Collegio di Garanziadiche sono stati fatti. Ilc’entrava poco e niente: c’era una determinazione dell’Asl e poi la normativa non era chiarissima. Guardate Casertana-Viterbese. Juve-va ripetuta. Non vorrei ci fosse un’azione di maltorto. Sarà anche un discorso di parte, ma è un anno unico per gli azzurri, il Milan, l’Inter e le altre di provare a vincere considerando il rendimento altalenante ...

DilectisG : RT @napolista: Lo Monaco (#Figc): “Il #Napoli era nel giusto, la Figc non presentandosi cerca di attenuare i danni” A Radio Kiss Kiss Napol… - napolista : Lo Monaco (#Figc): “Il #Napoli era nel giusto, la Figc non presentandosi cerca di attenuare i danni” A Radio Kiss K… - kisskissnapoli : Figc, Lo Monaco: 'Simeone? Gli dicevo sempre: Catania sarà per te una fucina importante. L'Atletico Madrid è il suo… - kisskissnapoli : Figc, Lo Monaco: 'Conoscendo Gasperini, il discorso tra i due è definitivamente chiuso. Un episodio più o meno grav… - kisskissnapoli : Figc, Lo Monaco: 'Il Papu Gomez? Conosco il ragazzo, conosco Gasperini. Non credo che il Papu sia capace di fare ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Monaco Figc Lo Monaco (Figc): "Il Napoli era nel giusto, la Figc non presentandosi cerca di attenuare i danni" IlNapolista Lo Monaco (Figc): “Il Napoli era nel giusto, la Figc non presentandosi cerca di attenuare i danni”

Lo Monaco (Figc) A Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli era nel giusto. La Figc non presentandosi cerca di attenuare danni" ...

Elezioni Figc, calciatori appoggiano Gravina

Il Bayern Monaco si impone per 2-1 sul Wolfsburg grazie ad una doppietta ... brutta pagina del calcio italiano - ha commentato Gabriele Gravina, presidente della Figc, a Sportitalia -. (Fcinternews.it ...

Lo Monaco (Figc) A Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli era nel giusto. La Figc non presentandosi cerca di attenuare danni" ...Il Bayern Monaco si impone per 2-1 sul Wolfsburg grazie ad una doppietta ... brutta pagina del calcio italiano - ha commentato Gabriele Gravina, presidente della Figc, a Sportitalia -. (Fcinternews.it ...