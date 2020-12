Groupama dona importo regali Natale a Ospedale Spallanzani

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – “Assicurazioni, prima filiale del gruppo francesee tra i principali player del settore assicurativo in Italia, ha scelto di devolvere l’interoche ogni anno viene destinato aidiper i dipendenti alla onlus Inmi-Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro, per fronteggiare l’emergenza Covid-19”. Lo si legge in un comunicato del gruppo assicurativo. “La onlus e’ stata scelta, attraverso una survey interna, dagli stessi dipendenti diAssicurazioni. Un gesto di grande solidarieta’ in un momento storico cosi’ difficile. Questa iniziativa- prosegue- rappresenta solo l’ultimo tassello di un quadro piu’ ampio di attivita’ solidali, realizzate durante l’intero anno, messe in campo ...