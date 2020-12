Già sette i pazienti sotto osservazione (Di martedì 22 dicembre 2020) Redazione Lombardia, 1.500 tamponi agli arrivi da Londra. Obbligo in Veneto Aumenta il numero dei pazienti sospetti alla nuova variante di Sars Cov2. Dopo l'identificazione della sequenza del genoma da parte del Policlinico militare del Celio domenica scorsa sono in attesa dei risultati altri 6 positivi al coronavirus. La variante è stata identificata in una donna grazie alla sua forte carica virale. La donna è però asintomatica e ha contratto la variante dal suo compagno rientrato dal Regno Unito pochi giorni fa. Sono stati messi in isolamento insieme a tutti i loro contatti stretti. Anche un giovane medico italiano rientrato a Fiumicino due sere fa dalla Gran Bretagna e risultato positivo è stato portato sempre all'Inmi Spallanzani dove stanno verificando se anche lui è affetto dalla variante inglese. Francesco Vaia, direttore sanitario dello ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Redazione Lombardia, 1.500 tamponi agli arrivi da Londra. Obbligo in Veneto Aumenta il numero deisospetti alla nuova variante di Sars Cov2. Dopo l'identificazione della sequenza del genoma da parte del Policlinico militare del Celio domenica scorsa sono in attesa dei risultati altri 6 positivi al coronavirus. La variante è stata identificata in una donna grazie alla sua forte carica virale. La donna è però asintomatica e ha contratto la variante dal suo compagno rientrato dal Regno Unito pochi giorni fa. Sono stati messi in isolamento insieme a tutti i loro contatti stretti. Anche un giovane medico italiano rientrato a Fiumicino due sere fa dalla Gran Bretagna e risultato positivo è stato portato sempre all'Inmi Spallanzani dove stanno verificando se anche lui è affetto dalla variante inglese. Francesco Vaia, direttore sanitario dello ...

