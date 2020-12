Ferie non godute: obbligo di pagamento dei contributi Inps. La sentenza (Di martedì 22 dicembre 2020) L’azienda è tenuta a versare i contributi sulle Ferie non godute dai dipendenti decorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. Questo il parere della Corte di Cassazione espresso nella sentenza numero 26160 del 17 novembre 2020 con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Inps, volto ad ottenere il pagamento dei contributi sulle Ferie non godute dai tredici dipendenti di un’azienda. Il giudice di legittimità ha rinviato la decisione alla Corte d’appello dopo aver affermato che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all’Istituto, in ragione del vantaggio economico che lo stesso ha ottenuto dall’attività prestata dal dipendente mentre avrebbe dovuto riposare. Analizziamo la questione nel dettaglio. La ... Leggi su leggioggi (Di martedì 22 dicembre 2020) L’azienda è tenuta a versare isullenondai dipendenti decorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. Questo il parere della Corte di Cassazione espresso nellanumero 26160 del 17 novembre 2020 con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’, volto ad ottenere ildeisullenondai tredici dipendenti di un’azienda. Il giudice di legittimità ha rinviato la decisione alla Corte d’appello dopo aver affermato che il datore di lavoro è tenuto a versare iall’Istituto, in ragione del vantaggio economico che lo stesso ha ottenuto dall’attività prestata dal dipendente mentre avrebbe dovuto riposare. Analizziamo la questione nel dettaglio. La ...

Ferie non godute: obbligo di pagamento dei contributi Inps. La sentenza

Dirigenti e segretari, il nuovo contratto conferma l'assenza del vincolo orario

Conferma della assenza di un vincolo orario accompagnato dalla introduzione degli obblighi di garantire la presenza e di tenere conto delle esigenze dell'ente; ridefinizione della disciplina dei perme ...

