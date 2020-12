Fallout New Vegas 2? Obsidian Entertainment al lavoro su ben 6 progetti è l'ultimo incredibile rumor (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra le tante acquisizioni che nel corso degli ultimi anni hanno rimpolpato le fila degli Xbox Game Studios, una delle più interessanti per l'universo Xbox è sicuramente quella di Obsidian Entertainment, team che ha ampiamente contribuito al ritorno in auge degli RPG vecchia scuola e che è farcito di veterani del settore che in molti casi hanno lavorato in ruoli chiave ad alcuni dei nomi più iconici tra i giochi di ruolo. Il progetto principale della software è Avowed, action-RPG in prima persona ambientato all'interno dell'universo di Pillars of Eternity di cui abbiamo tra le mani solo un breve trailer di annuncio ma che sin dalla presentazione ha dato l'impressione di poter essere una sorta di The Elder Scrolls di Obsidian, uno Skyrim della situazione. Il titolo sembra ancora molto lontano ma non dovrebbe essere assolutamente l'unico ... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Tra le tante acquisizioni che nel corso degli ultimi anni hanno rimpolpato le fila degli Xbox Game Studios, una delle più interessanti per l'universo Xbox è sicuramente quella di, team che ha ampiamente contribuito al ritorno in auge degli RPG vecchia scuola e che è farcito di veterani del settore che in molti casi hanno lavorato in ruoli chiave ad alcuni dei nomi più iconici tra i giochi di ruolo. Il progetto principale della software è Avowed, action-RPG in prima persona ambientato all'interno dell'universo di Pillars of Eternity di cui abbiamo tra le mani solo un breve trailer di annuncio ma che sin dalla presentazione ha dato l'impressione di poter essere una sorta di The Elder Scrolls di, uno Skyrim della situazione. Il titolo sembra ancora molto lontano ma non dovrebbe essere assolutamente l'unico ...

