Degrado e vandalismi in stazione a Caronno, protestano i pendolari (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ polemica, fra i pendolari, per il Degrado che regna in stazione a causa di maleducati e teppisti. A giudicare dalle condizioni in cui si trova lo scalo ferroviario, è palese che ci siano ragazzini che qui fanno il bello e il cattivo tempo. Il gel igienizzante per le mani, messo a disposizione dei pendolari, è td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ polemica, fra i, per ilche regna ina causa di maleducati e teppisti. A giudicare dalle condizioni in cui si trova lo scalo ferroviario, è palese che ci siano ragazzini che qui fanno il bello e il cattivo tempo. Il gel igienizzante per le mani, messo a disposizione dei, è td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Degrado e vandalismi in stazione a Caronno, protestano i pendolari - news_forlicesen : Lega: 'Segnalazioni di degrado e vandalismi in centro, non sono ragazzate' -

Ultime Notizie dalla rete : Degrado vandalismi Lega: "Segnalazioni di degrado e vandalismi in centro, non sono ragazzate" CesenaToday A Conegliano l’incuria si combatte con l’arte

A Conegliano all’incuria e ai graffiti si contrappone l’arte come modello vincente per combattere il degrado in città. A 500 anni dal capolavoro che il Pozzoserrato ha regalato a Conegliano la facciat ...

Rimosso dal parco il “simbolo“ del degrado urbano

Era diventato il simbolo del degrado urbano nel parco municipale del cimitero: il bagno chimico, chiuso e inagibile da anni, è stato rimosso, come chiedevano i tanti anziani bressesi che si incontrano ...

A Conegliano all’incuria e ai graffiti si contrappone l’arte come modello vincente per combattere il degrado in città. A 500 anni dal capolavoro che il Pozzoserrato ha regalato a Conegliano la facciat ...Era diventato il simbolo del degrado urbano nel parco municipale del cimitero: il bagno chimico, chiuso e inagibile da anni, è stato rimosso, come chiedevano i tanti anziani bressesi che si incontrano ...