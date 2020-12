La7tv : #ottoemezzo Massimo #Cacciari: 'Il Paese è stremato anche perché non vede il dopo'. Poi si scaglia contro le misure… - SkySport : Decreto Natale, le Faq del Governo su visite ai parenti e spostamenti durante le feste - fattoquotidiano : Decreto Natale, dallo shopping ai bar fino agli spostamenti: cosa si può fare oggi 22 dicembre - Tullia01 : RT @repubblica: Decreto di Natale: shopping, caffè al bar, pranzi al ristorante e seconde case. Ecco cosa si può (ancora) fare prima del 'l… - orizzontescuola : Decreto Natale, cosa si intende con i termini residenza, domicilio e abitazione? FAQ Governo -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Natale

L'Antartide non è più l'unico continente a non essere 'toccato' dal nuovo coronavirus. L'articolo Covid19 è anche in Antartide, come ci è arrivato fin lì? sembra essere il primo su BlogSicilia - Ultim ...Cosa si può fare prima di Natale: no a spostamenti verso altre Regioni. Deroghe per genitori separati e figli di persone non ...