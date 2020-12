Cyberpunk 2077 migliora significativamente su console grazie all' aggiornamento 1 5

Leggi su eurogamer

(Di martedì 22 dicembre 2020) L'1.05 diè stato lanciato pochi giorni fa sue successivamente su PC, risolvendo diversi bug e problemi, endo le prestazioni. Lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha realizzato due video di confronto per vedere come il gioco sta girando ora su ogni ecosistema di, PlayStation 4 / PlayStation 4 Pro / PlayStation 5 e Xbox One / Xbox One X / Xbox Series X, e i risultati mostrano unmento piuttosto significativo. Ad esempio, nella scena dell'inseguimento in auto all'inizio del percorso 'Nomad', Xbox One X raddoppia il frame rate da una media di 15 a quasi 30 FPS. Lo stesso vale per Xbox One base, dovegirava a 11-12 FPS nella stessa scena prima della nuova patch, che ha ...