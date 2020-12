Crotone-Parma 2-1 | Cronaca | Messias sfiora la tripletta (Di martedì 22 dicembre 2020) Crotone e Parma si stanno sfidando nell’anticipo della 14a giornata di Serie A. Al 25’ padroni di casa in vantaggio grazie a una rete di Messias, che a pochi istanti dall’intervallo ha anche raddoppiato con un eurogol. Nella ripresa accorcia le distanze Kucka. Crotone-Parma Cronaca È iniziato lo scontro salvezza tra Crotone e Parma all’Ezio Scida. Ospiti subito L'articolo Crotone-Parma 2-1 Cronaca Messias sfiora la tripletta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020)si stanno sfidando nell’anticipo della 14a giornata di Serie A. Al 25’ padroni di casa in vantaggio grazie a una rete di, che a pochi istanti dall’intervallo ha anche raddoppiato con un eurogol. Nella ripresa accorcia le distanze Kucka.È iniziato lo scontro salvezza traall’Ezio Scida. Ospiti subito L'articolo2-1laproviene da www.meteoweek.com.

alliberian : @ZZiliani Che brutta vita.pure su Crotone Parma riesce a mettere in mezzo la Juve. - gabrielemajo : New post: GLI “ASPRILLAS” con Matteo Caselli e Dario Serventi / LIVE ULTIMI MINUTI E COMMENTO A CALDO DI CRO - MulheresEmFoco : 'Crotone vs Parma Calcio' #CrotoneParma - roronacci : #Crotone-Parma 2-1, il risultato in diretta LIVE: doppietta di Messias, la riapre Kucka - Sky Sport JidHiPXC0 - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Gol! Crotone - Parma 2-1, rete di Kucka J. (PAR) -