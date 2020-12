Control: Ultimate Edition e Bayonetta nell'imperdibile Humble Bundle dedicato alle 'protagoniste femminili' (Di martedì 22 dicembre 2020) Come ogni anno Humble Bundle offre diversi giochi con sconti incredibili: questa volta i titoli in offerta hanno una cosa che li accomuna, ovvero le protagoniste femminili. Oltre all'icona femminile per eccellenza, ovvero Lara Croft con il suo Tomb Raider GOTY, il sito contiene anche Control: Ultimate Edition e Bayonetta, oltre a tutta una serie di adorabili indie come Gris e River City Girls. Come al solito, i giochi sono disponibili solo su PC e una parte di tutto il ricavato andrà in beneficenza. La promozione è attiva fino al 28, quindi avrete a disposizione sei giorni per usufruirne. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni dei giochi scontati. I giochi sono tanti e a questo link potete dare uno sguardo all'elenco completo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 22 dicembre 2020) Come ogni annooffre diversi giochi con sconti incredibili: questa volta i titoli in offerta hanno una cosa che li accomuna, ovvero le. Oltre all'icona femminile per eccellenza, ovvero Lara Croft con il suo Tomb Raider GOTY, il sito contiene anche, oltre a tutta una serie di adorabili indie come Gris e River City Girls. Come al solito, i giochi sono disponibili solo su PC e una parte di tutto il ricavato andrà in beneficenza. La promozione è attiva fino al 28, quindi avrete a disposizione sei giorni per usufruirne. Di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni dei giochi scontati. I giochi sono tanti e a questo link potete dare uno sguardo all'elenco completo. Leggi altro...

