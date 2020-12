Condannato all’ergastolo per colpa di un falso testimone: la verità dopo 37 anni di carcere (Di martedì 22 dicembre 2020) È uscito di prigione appena in tempo per festeggiare il Natale a casa l’uomo che per 37 anni ha vissuto in una cella, a causa di una falsa testimonianza. Nel 1983, Walter Forbes venne accusato di aver provocato un incendio doloso ai danni di un conoscente e solo recentemente, la donna che aveva raccontato di averlo visto appiccare il fuoco ha confessato di essersi inventata tutto. L’uomo, ormai 63enne, è entrato in carcere quando gli Stati Uniti erano in mano a Ronald Reagan e si trova ora a fare i conti con un mondo completamente diverso. Nessuno purtroppo potrà restituirgli gli anni trascorsi in prigione, a sperare che la verità emergesse. Lo sfortunato intreccio di due destini: la vicenda Una serie di sfortunate coincidenze, legano Forbes al caso che gli ha cambiato la vita. Nel 1982, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 22 dicembre 2020) È uscito di prigione appena in tempo per festeggiare il Natale a casa l’uomo che per 37ha vissuto in una cella, a causa di una falsa testimonianza. Nel 1983, Walter Forbes venne accusato di aver provocato un incendio doloso ai ddi un conoscente e solo recentemente, la donna che aveva raccontato di averlo visto appiccare il fuoco ha confessato di essersi inventata tutto. L’uomo, ormai 63enne, è entrato inquando gli Stati Uniti erano in mano a Ronald Reagan e si trova ora a fare i conti con un mondo completamente diverso. Nessuno purtroppo potrà restituirgli glitrascorsi in prigione, a sperare che laemergesse. Lo sfortunato intreccio di due destini: la vicenda Una serie di sfortunate coincidenze, legano Forbes al caso che gli ha cambiato la vita. Nel 1982, ...

