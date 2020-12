Calciomercato Spal, Lucas Castro torna in Argentina? (Di martedì 22 dicembre 2020) I venti agitati del Calciomercato scuotono le inferriate della Spal, compagine emiliana che, dopo essere stata retrocessa dalla Serie A, cerca di riconquistare il prima possibile la massima serie tentando di disputare un campionato d’alta classifica in Serie B. Uno status da difendere, soprattutto, nelle contrattazioni invernali che potrebbero potenziare ma anche indebolire la rosa a disposizione di Pasquale Marino. Le ultime voci vorrebbero in partenza un calciatore importante: si tratta di Lucas Castro. L’argentino, infatti, sembra essere entrato prepotentemente nel mirino del Boca Juniors, club del quale è molto tifoso. Possibile una sua partenza a gennaio? Lucas Castro è il nuovo obiettivo del Boca Juniors? Lucas Castro, detto “il Pata“, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) I venti agitati delscuotono le inferriate della, compagine emiliana che, dopo essere stata retrocessa dalla Serie A, cerca di riconquistare il prima possibile la massima serie tentando di disputare un campionato d’alta classifica in Serie B. Uno status da difendere, soprattutto, nelle contrattazioni invernali che potrebbero potenziare ma anche indebolire la rosa a disposizione di Pasquale Marino. Le ultime voci vorrebbero in partenza un calciatore importante: si tratta di. L’argentino, infatti, sembra essere entrato prepotentemente nel mirino del Boca Juniors, club del quale è molto tifoso. Possibile una sua partenza a gennaio?è il nuovo obiettivo del Boca Juniors?, detto “il Pata“, è ...

Lucas Castro, detto “il Pata “, è certamente uno degli elementi di spicco della Spal in Serie B. Il calciatore sudamericano, dopo diversi anni nel nostro calcio, potrebbe lasciare l’Italia per fare ri ...

