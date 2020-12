Cagliari | Di Francesco | “Torno a Roma tranquillo Vogliamo recuperare i punti persi”

(Di martedì 22 dicembre 2020) L'allenatore del, Eusebio Dipresenta la partita di campionato che vedrà il suo rida avversario: "È la prima volta cheall'Olimpico dopo l'esperienza sulla panchina giallorossa, ma sonofare una grande partita perchè dobbiamo riprendere iper strada, laha un livello qualitativo più alto del nostro e per questo dovremo essere perfetti. L'abbondanza in attacco? Sono contento di avere a disposizione Simeone e Pavoletti, Leonardo si sta riprendendo ora dopo aver avuto il Covid. Non è un problema questa concorrenza, verranno alternati".caption id="attachment 1038781" align="alignnone" width="1024" Di, getty images/caption ...

Il centrocampista spagnolo carica l'ambiente giallorosso in vista della sfida di domani sera contro il Cagliari all'Olimpico ?? on Cagliari! Tutti insieme avanti @OfficialASRoma ????