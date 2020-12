Boscaglia: “Corrado out, Silipo mi piace da impazzire. Non c’è un regista in rosa, Palazzi e Martin…” (Di martedì 22 dicembre 2020) Un giorno e sarà Palermo-Bari.Mercoledì pomeriggio, allo Stadio "Renzo Barbera", la compagine rosanero sfiderà la seconda forza del campionato, reduce dalla vittoria conquistata contro l'Avellino di Piero Braglia. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l'ultimo prima della sosta invernale, il tecnico del Palermo Roberto Boscaglia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non ho un regista, Martin può fare il play solo in determinate condizioni. Palazzi può giocare a due perché è un calciatore sia di qualità, sia di sostanza. Non nascono o non hanno le caratteristiche perfette rispetto alla partita che vogliamo fare. Il play lo vedo in maniera diversa, ho giocato spesso a tre con un regista con caratteristiche ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Un giorno e sarà Palermo-Bari.Mercoledì pomeriggio, allo Stadio "Renzo Barbera", la compaginenero sfiderà la seconda forza del campionato, reduce dalla vittoria conquistata contro l'Avellino di Piero Braglia. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l'ultimo prima della sosta invernale, il tecnico del Palermo Robertoha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non ho un, Martin può fare il play solo in determinate condizioni.può giocare a due perché è un calciatore sia di qualità, sia di sostanza. Non nascono o non hanno le caratteristiche perfette rispetto alla partita che vogliamo fare. Il play lo vedo in maniera diversa, ho giocato spesso a tre con uncon caratteristiche ...

