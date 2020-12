Avellino, nasce ‘I Fiori di Gemma’: “Un sostegno a bisognosi e disabili” (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutinasce ad Avellino l’Associazione “I Fiori di Gemma” in memoria del grande cuore di Gemma Colella. Il primo progetto dedicato ai bambini per il giorno della Befana È nata poco tempo fa, ma è già attivissima sul territorio, proprio come lo era la sua ispiratrice, Gemma Colella. L’Associazione di promozione sociale, “I Fiori di Gemma”, nasce dal desiderio dei suoi soci fondatori di ricordare una donna buona ma soprattutto con l’intento di proseguire la sua opera di volontariato. Sorta senza finalità di lucro, l’Associazione è impegnata nel campo della solidarietà sociale, interessandosi con particolare attenzione alla beneficenza, all’assistenza ricreativa ludica a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, con particolare riguardo ai bambini ed ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiadl’Associazione “Idi Gemma” in memoria del grande cuore di Gemma Colella. Il primo progetto dedicato ai bambini per il giorno della Befana È nata poco tempo fa, ma è già attivissima sul territorio, proprio come lo era la sua ispiratrice, Gemma Colella. L’Associazione di promozione sociale, “Idi Gemma”,dal desiderio dei suoi soci fondatori di ricordare una donna buona ma soprattutto con l’intento di proseguire la sua opera di volontariato. Sorta senza finalità di lucro, l’Associazione è impegnata nel campo della solidarietà sociale, interessandosi con particolare attenzione alla beneficenza, all’assistenza ricreativa ludica a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, con particolare riguardo ai bambini ed ...

È nata poco tempo fa, ma è già attivissima sul territorio, proprio come lo era la sua ispiratrice, Gemma Colella.

Chi è Ghemon? Conosciamo meglio il cantante che va a Sanremo 2021

Giovanni Luca Picariello in arte Ghemon nasce ad Avellino, il 1º aprile del 1982. Dopo essere stato in vari gruppi tra cui i 15 barrato e i Soulville, Ghemon inizia il suo percorso solista nel 2007, ...

