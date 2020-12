Auto elettrice | arrivano prime 100 colonnine Acea

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma – Nell’ambito del Piano Mobilita’ Elettrica di Roma Capitale, la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto diche da’ il via, in questa fase iniziale, all’installazione di oltre 100di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio della citta’. Il progetto e’ parte del piano di sviluppo nel settore della mobilita’ elettrica che l’azienda intende portare avanti nei prossimi anni; infatti nel Piano industriale 2020-2024, recentemente approvato, il Gruppo ha previsto entro il 2024 l’installazione di 2.200elettriche, delle quali oltre 2.000 a Roma, per un investimento complessivo di 29 milioni di Euro. Lo fa sapere in una nota. Le100che verranno installate a Roma nei prossimi mesi erogheranno energia prodotta ...