4 Ristoranti Alessandro Borghese in Toscana alla ricerca di ristoranti con Vigneto

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 22 dicembre 2020)intra Val di Chiana e Val D’Orciadel miglior ristorante con vigna martedì 22 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv ecco i 4in gara Terza puntata permartedì 22 dicembre su Sky Uno e in streaming su Now Tv conche in sellasua amata moto vadel miglior ristorante con Vigna dellatra Val d’Orcia e Val di Chiana. In questa puntata la categoria special, ossia il piatto su cui tutti gli sfidanti sono chiamati a confrontarsi novità di questa ...