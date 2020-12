Yamaha MotoGP: l’annata secondo Lin Jarvis (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lin Jarvis, AD Yamaha Petronas, riassume com’è andato questo motomondiale MotoGP 2020. Il Covid ha sicuramente influenzato l’andamento della stagione ma pandemia a parte come si sono comportate le M1 in pista? secondo Lin l’inizio è stato molto positivo, ma gara dopo gara l’obbiettivo iridato si è allontanato sempre più fino a svanire, come un miraggio nel deserto. Ecco il punto di vista del CEO. Lin Jarvis, AD Yamaha Petronas, racconta l’annata appena trascorsa – Photo Credit: Yamaha Racing Official Facebook PageGioie e dolori per la Yamaha MotoGP Stando ai primi 2 GP disputati, con 2 vittorie e 3 podi, sembrava che la casa dai tre diapason non avesse rivali, poi però è accaduto qualcosa. Le dinamiche di questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lin, ADPetronas, riassume com’è andato questo motomondiale2020. Il Covid ha sicuramente influenzato l’andamento della stagione ma pandemia a parte come si sono comportate le M1 in pista?Lin l’inizio è stato molto positivo, ma gara dopo gara l’obbiettivo iridato si è allontanato sempre più fino a svanire, come un miraggio nel deserto. Ecco il punto di vista del CEO. Lin, ADPetronas, raccontaappena trascorsa – Photo Credit:Racing Official Facebook PageGioie e dolori per laStando ai primi 2 GP disputati, con 2 vittorie e 3 podi, sembrava che la casa dai tre diapason non avesse rivali, poi però è accaduto qualcosa. Le dinamiche di questo ...

motosprint : #MotoGP, #Vinales: “Con #Rossi mi sono divertito, con Fabio dobbiamo salvare la #Yamaha” - yuilp : RT @gponedotcom: Yamaha, il nemico alle porte: Monster con Rossi sulle carene Petronas: Vale ha portato con sé lo sponsor. Non è ancora uno… - yuilp : RT @corsedimoto: MOTOGP - Lin #Jarvis riassume un'annata complessa per #Yamaha ed i suoi piloti. Tranne #Morbidelli. 'In condizioni normali… - dianatamantini : MOTOGP - Lin Jarvis riassume un'annata complessa per Yamaha ed i suoi piloti. Tranne Morbidelli. 'In condizioni nor… - corsedimoto : MOTOGP - Lin #Jarvis riassume un'annata complessa per #Yamaha ed i suoi piloti. Tranne #Morbidelli. 'In condizioni… -