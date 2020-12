Variante Covid, Zampa: 'No a nuove restrizioni. Dopo Natale si torna al sistema a fasce' (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a nuove restrizioni. Perché dovrebbero esserci?'. Lo ha detto a 24Mattino su Radio 24 la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa . '... Leggi su leggo (Di lunedì 21 dicembre 2020) 'In questo momento tra di noi non sta circolando l'idea che si vada a. Perché dovrebbero esserci?'. Lo ha detto a 24Mattino su Radio 24 la sottosegretaria alla Salute Sandra. '...

Corriere : ???? La variante trovata nel Regno Unito è già in Olanda. Il commento dell'Oms - MediasetTgcom24 : Covid, ministero Salute: 'Stessa variante Gb riscontrata in Italia' - CottarelliCPI : Ora c'è pure la variante inglese del Covid. Restano solo 10 giorni alla fine di questo 2020...non se ne può più!!! - Satirev4 : RT @PMO_W: Mi *stupefaccio* Iacobone non abbia già detto che la variante inglese del #Covid_19 è colpa di Putin. - MaurizioViligia : RT @Agenzia_Ansa: Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova variante del… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Covid Variante Covid, l'immunologo: "Niente panico" il Resto del Carlino Covid: la variante inglese ha maggiore trasmissibilità. Positiva una coppia in Italia

La variante 'inglese' del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della ...

Coronavirus, rientri dal Regno Unito e variante Covid-19 | Comunicato ufficiale

La pagina Facebook dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha emanato un comunicato sui rientri dal Regno Unito e sulla variante Covid-19 Europa in allarme per la nuova variante del Covid-19 ...

La variante 'inglese' del Covid che si propaga più velocemente fa paura e crea ulteriore scompiglio in un continente già alle prese con una complicata gestione della ...La pagina Facebook dell’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha emanato un comunicato sui rientri dal Regno Unito e sulla variante Covid-19 Europa in allarme per la nuova variante del Covid-19 ...