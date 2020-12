Vaccino Pfizer | via libera Ema | la variante non lo blocca Von der Leyen | «Si parte il 27 dicembre in tutta l' Europa»

GiuseppeConteIT : Il vaccino Pfizer-Biontech è stato approvato dall’Ema e autorizzato dall’Unione europea. Una splendida notizia. Ave… - robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - CottarelliCPI : L’EMA ha dato l'ok al vaccino Pfizer. Ursula von der Leyen si attende che la Commissione decida in giornata. Poi to… - davidew0lf : Adesso una domanda sorge spontanea, quanto tempo passerà dal rilascio del #vaccino di #Pfizer al ritorno alla vita… - Dante07537101 : RT @GiancarloDeRisi: Boris Johnson ha reso noto che 500mila persone in Gran Bretagna hanno già ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer-Bi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

15.21 Covid,Ema: ok a vaccino Pfizer-BioNTech "L'Ema, Agenzia europea per i medicina- li, ha raccomandato l'autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech" Lo ha ...ll presidente degli Stati Uniti Joe Biden che entrerà in carica al posto di Trump il prossimo 20 gennaio, ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il coronavirus di Pfizer-BioNTech. Biden, ha 78 ...