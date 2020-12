Uomini e Donne, Anna Tedesco mette in guardia Gemma: “Tutto è permesso” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Anna Tedesco di Uomini e Donne ha messo in guardia Gemma Galgani, sua acerrima nemica al Trono Over: qualcuno potrebbe portarle via il suo Maurizio. Uomini e Donne ha permesso ad Anna Tedesco e Gemma Galgani di potersi conoscere, ma le conoscenze all’interno del programma le hanno sempre messe una contro l’altra e questa dinamica L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 21 dicembre 2020)diha messo inGalgani, sua acerrima nemica al Trono Over: qualcuno potrebbe portarle via il suo Maurizio.haadGalgani di potersi conoscere, ma le conoscenze all’interno del programma le hanno sempre messe una contro l’altra e questa dinamica L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

franzrusso : «Appena arrivati nel campo di Auschwitz, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo al mio gruppo, ma mia mam… - chetempochefa : 'Il sessismo è l'odio nei confronti delle donne, pensare che le donne siano inferiori rispetto agli uomini...il ses… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - bestiavdiSatana : RT @airplaneoversea: Gli uomini liberali: 'io sono femminista perché mi batto affinché gli uomini abbiano una vita migliore e possano piang… - ecilaimrev : RT @trash_italiano: Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. -