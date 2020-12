Traffico Roma del 21-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Luceverdeuna buona giornata da Simona cercherà Bentrovati a questo appuntamento per un intervento tecnico chiusa la nuova galleria della tangenziale verso lo stadio possibili disagi e funzioni arrivando dalla tratto urbano dell’a24 e sulla stessa tangenziale arrivando da San Giovanni disagi a causa di un incidente sulla Pontina tra il raccordo anulare Castel di Decima in direzione Pomezia sulla via Laurentina incidente all’altezza di via Castel di Leva qui al momento non ci sono ripercussioni in via della Casetta Matteiintenso è rallentato verso la Portuense disagi perin via di Boccea tra Battistini e Cornelia sul lungotevere rallentamenti tra Castel Sant’Angelo e Ponte Cavour siamo in direzione del Lungotevere Flaminio più intenso ilsulla via Tuscolana abbiamo code verso San ...