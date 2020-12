Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il calendario del campionato di Serie A 2020/2021 con i relativi risultati, la classifica del torneo e la classifica marcatori aggiornata. Il campionato di Serie A 2020/2021 è iniziato in ritardo per via dell’emergenza coronavirus che ha causato lo slittamento della stagione precedente, conclusasi agli inizi di agosto. La prima giornata si è disputata nel L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ildel campionato dicon i relativi, ladel torneo e lamarcatori aggiornata. Il campionato diè iniziato in ritardo per via dell’emergenza coronavirus che ha causato lo slittamento della stagione precedente, conclusasi agli inizi di agosto. La prima giornata si è disputata nel L'articolo proviene da YesLife.it.

acmilan : Read all about our raid of Sassuolo ?? - juventusfc : KICK-OFF |??| Comincia la sfida! Tutti insieme, un solo obiettivo. #FinoAllaFine ?? ???????? ?????????? ??… - repubblica : Serie C, Casertana con 15 positivi al Covid e solo 9 giocatori disponibili: Asl allo stadio per i tamponi, ma si gi… - calciomercatoit : ???#SerieA, #Gravina: 'Bisogna porre in essere una riforma trasversale dei campionati che coinvolga tutto il mondo d… - Gazzetta_it : E se fosse #Sensi l’ #Eriksen di #Conte? Perché entra lui e l'#Inter decolla #InterSpezia -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori serie italiane del 2020 Rolling Stone Italia Basket, Viola Reggio Calabria-Monopoli 94-76. I neroarancio chiudono bene il 2020

REGGIO CALABRIA/ Torna al successo la Pallacanestro Viola che fra le mura amiche di un PalaCalafiore deserto ha la meglio sulla ripescata Monopoli. Terminerà 94-76 in favore dei neroarancio che chiudo ...

Serie A 2020/21, la Top 11 combinata dei migliori giocatori della 13ª giornata

Ecco la top 11 relativa ai migliori calciatori della giornata numero 13 del campionato italiano di Serie A elaborata dalla redazione di 90min Italia. Calciatore eterno. Viene schierato titolare e con ...

REGGIO CALABRIA/ Torna al successo la Pallacanestro Viola che fra le mura amiche di un PalaCalafiore deserto ha la meglio sulla ripescata Monopoli. Terminerà 94-76 in favore dei neroarancio che chiudo ...Ecco la top 11 relativa ai migliori calciatori della giornata numero 13 del campionato italiano di Serie A elaborata dalla redazione di 90min Italia. Calciatore eterno. Viene schierato titolare e con ...