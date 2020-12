Selvaggia Roma replica a Chiofalo e fa pace col padre: le ultimissime a Live – Non è la d’Urso (Video) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Selvaggia Roma, ospite a Live – Non è la d’Urso, replica a Francesco Chiofalo e in tv fa finalmente pace con il padre. Presente in trasmissione nella puntata di Live di domenica 20 dicembre 2020, infatti, Selvaggia, da non molto uscita dalla Casa di Gf Vip, ha preso parte al programma di Barbara d’Urso per commentare le recenti dichiarazioni dell’ex fidanzato, insieme al quale, come ormai noto, ha partecipato in passato a Temptation Island. Selvaggia Roma replica a Chiofalo a Live – Non è la d’Urso A non molto tempo di distanza dall’uscita da Grande Fratello Vip, Selvaggia ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020), ospite a– Non è laa Francescoe in tv fa finalmentecon il. Presente in trasmissione nella puntata didi domenica 20 dicembre 2020, infatti,, da non molto uscita dalla Casa di Gf Vip, ha preso parte al programma di Barbaraper commentare le recenti dichiarazioni dell’ex fidanzato, insieme al quale, come ormai noto, ha partecipato in passato a Temptation Island.– Non è laA non molto tempo di distanza dall’uscita da Grande Fratello Vip,...

annalisa_stan : Solo perché alcune volte si sono visti, non vuol dire che il rapporto tra Selvaggia e suo padre sia rose e fiori. M… - moodyfickleness : @YourEmptySpace @roma_selvaggia ormai così traumatizzata dai continui attacchi a Oppini che credevo che ti riferiss… - empathicass : @YourEmptySpace @roma_selvaggia ma in che senso sono già passati sei anni da quando lei e lenticchio si sono lasciati? qualcosa non mi torna - YourEmptySpace : Selvaggia?? #GFVIP @roma_selvaggia 'Quest'uomo..ma più che altro la donna che ha accanto, sono sei anni che l'ho la… - novabbeadoro : ECCO APPUNTO #noneladurso LEI NON SENTIVA LA ZIA PRESENZA COME PADRE, SI SENTIVA ABBANDONATA COME FIGLIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma Selvaggia Roma, il clamoroso gesto dopo il GF Vip: le immagini parlano chiaro SoloGossip.it Selvaggia Roma: chi è, età, che lavoro fa, vita privata, Instagram, il rapporto con il padre, Live Non è la D’Urso

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata (l’ultima del 2020) di Live-Non è la D’Urso, in onda questa sera, domenica 20 dicembre su Canale 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, è pronta ad accogl ...

Lucas Peracchi e Mercedesz, addio? Henger interviene sull’indiscrezione

La loro presenza è servita per offrire un’altra smentita. Quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso al GF Vip è cominciata a circolare la voce che sarebbe stata segretamente corteggiata da Lucas.

Tutto pronto per un’altra imperdibile puntata (l’ultima del 2020) di Live-Non è la D’Urso, in onda questa sera, domenica 20 dicembre su Canale 5. La padrona di casa, Barbara D’Urso, è pronta ad accogl ...La loro presenza è servita per offrire un’altra smentita. Quando Selvaggia Roma ha fatto il suo ingresso al GF Vip è cominciata a circolare la voce che sarebbe stata segretamente corteggiata da Lucas.