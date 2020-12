"Sei fuori". Dayane Mello becca Adua Del Vesco in flagrante: una sfuriata violentissima nella cucina del GF Vip (Di lunedì 21 dicembre 2020) La tenera amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è in crisi. nella casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la modella brasiliana becca l'attrice ai fornelli in piena notte e va su tutte le furie. "Tu sei fuori, sei proprio fuori. Io non capisco chi fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo, vero? Tutto nella cellulite". Rosalinda/Adua ci resta male, ma sembra fare spallucce e mostra indifferenza di fronte all'amica: "Non me ne frega niente". Ma la sfuriata di Dayane non è sfuggita ai telespettatori, che su Twitter hanno preso a criticarla violentemente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) La tenera amicizia traDelè in crisi.casa del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la modella brasilianal'attrice ai fornelli in piena notte e va su tutte le furie. "Tu sei, sei proprio. Io non capisco chi fa la dieta, mangia la mela tutto il giorno per mangiare uovo e bacon alle 3 del mattino. Tanto tu lo sai dove va tutto questo, vero? Tuttocellulite". Rosalinda/ci resta male, ma sembra fare spallucce e mostra indifferenza di fronte all'amica: "Non me ne frega niente". Ma ladinon è sfuggita ai telespettatori, che su Twitter hanno preso a criticarla violentemente ...

