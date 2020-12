Sasso (Lega): “Dotare tutti gli istituti scolastici di impianti per l’aerazione idonea dei locali” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il deputato della Lega, Rossano Sasso, rende noto di aver presentato un ordine del giorno alla Camera per impegnare il governo a valutare l’opportunità di Dotare nel minor tempo possibile tutti gli istituti scolastici di impianti di ventilazione meccanica controllata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 dicembre 2020) Il deputato della, Rossano, rende noto di aver presentato un ordine del giorno alla Camera per impegnare il governo a valutare l’opportunità dinel minor tempo possibileglididi ventilazione meccanica controllata. L'articolo .

