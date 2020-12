San Giorio, frontale tra due auto: una 63enne morta sul colpo (Di lunedì 21 dicembre 2020) E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima: la vettura ha finito la sua corsa contro il muro di una casa Leggi su lastampa (Di lunedì 21 dicembre 2020) E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima: la vettura ha finito la sua corsa contro il muro di una casa

frfal : San Giorio, frontale tra due auto: una 63enne morta sul colpo - LaStampa : E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima: la vettura ha finito la… - solops : Ritrovato gatto tagliato in due a San Giorio di Susa - quotidianopiem : Ritrovato gatto tagliato in due a San Giorio di Susa - LabValsusa : Alla scoperta della Valsusa ???????? CASTELLO DI SAN GIORIO Fortemente danneggiato dalla truppe del maresciallo Catinat… -