Rovesciata Ronaldo: glielo disse Buffon a fine partita. Retroscena (Di lunedì 21 dicembre 2020) legato ai due fuoriclasse ora compagni nella Juve L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è concentrata su Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon, due protagonisti assoluti dell'ultima vittoria sul campo del Parma. Svelato un Retroscena, anche, del rapporto tra i due. Per tutte le news sulla Juventus vai su juvenews24 Secondo il quotidiano torinese, durante quel Juve-Real Madrid del 2018, Gigi rimase a bocca aperta dopo la spettacolare Rovesciata di CR7 allo Stadium, tanto da domandargli a fine partita: «Scusa ma tu quanti anni hai?». Ronaldo gli risposte con un sorrisetto pieno di soddisfazione: «Ne ho 33, non male vero?». Ora i due sono compagni di squadra da due anni e mezzo.

Ronaldo e quel paragone con Baggio: 'Giusto lasciarlo in campo con l'Atalanta'

Il Roberto Baggio di Italia-Nigeria a USa 1994, per citare un episodio ben fissato nella memoria collettiva, non era stato molto più brillante del Ronaldo di Juventus-Atalanta, fino a quel destro ...

Il Roberto Baggio di Italia-Nigeria a USa 1994, per citare un episodio ben fissato nella memoria collettiva, non era stato molto più brillante del Ronaldo di Juventus-Atalanta, fino a quel destro ...