Pamela Prati querela Cecilia Capriotti e si infuria con Tommaso Zorzi: ecco perché (Di lunedì 21 dicembre 2020) C'è aria di possibile confronto nella casa del Grande Fratello VIP 5 tra Pamela Prati e Cecilia Capriotti? La show girl ha deciso di prendere dei provvedimenti dopo aver sentito una discussione tra Cecilia e Tommaso Zorzi durante la quale si parlava di lei. Sui social la Prati ha detto di aver querelato la Capriotti e poi ha anche aggiunto di essere molto delusa dall'atteggiamento di Tommaso Zorzi, che ha detto di aver provato pena per lei. La Prati, come un fiume in piena, si è sfogata sui social e ha chiesto anche la possibilità di avere un confronto con i due concorrenti del GF VIP che hanno sparlato di lei. "Essere personaggi forti sui social e avere tanti ..."

