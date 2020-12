Live Non è la D'Urso, "Ci rivediamo il 10 gennaio". Barbara D'Urso saluta con il 22% di share (Di lunedì 21 dicembre 2020) Esperti. Politici. E poi tante interviste e scoop choc: Live Non è la d'Urso chiude in bellezza per Natale e torna il 10 gennaio. Sui social Barbarella saluti i telespettatori. Anche ieri picchi del 22% di share e quasi 9 milioni di contatti sui social. "Informazione e un pizzico di leggerezza per tenervi compagnia”, dice sui social la D'Urso. "Questa puntata era l'ultima del 2020. Ci rivediamo a gennaio". Così per la stakanovista di Cologno Monzese un po' di meritato riposo. A gennaio, infatti, riprenderanno Live, Pomeriggio 5 e Domenica Live. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Esperti. Politici. E poi tante interviste e scoop choc:Non è la d'chiude in bellezza per Natale e torna il 10. Sui social Barbarella saluti i telespettatori. Anche ieri picchi del 22% die quasi 9 milioni di contatti sui social. "Informazione e un pizzico di leggerezza per tenervi compagnia”, dice sui social la D'. "Questa puntata era l'ultima del 2020. Ci". Così per la stakanovista di Cologno Monzese un po' di meritato riposo. A, infatti, riprenderanno, Pomeriggio 5 e Domenica

