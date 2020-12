‘Live – Non è la D’Urso’, Ariadna Romero rivela: “Io e Pierpaolo Pretelli non abbiamo mai chiarito perché è finita tra noi”. Poi fa una confessione (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stato un momento davvero emozionante, quello che in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 5 ha visto protagonista Pierpaolo Pretelli, grazie alla bellissima sorpresa ricevuta dalla sua ex compagna e madre di suo figlio, Ariadna Romero. Un grande amore, quello che ha unito la coppia e che purtroppo è giunto presto al capolinea, lasciando però vivo un forte sentimento tra i due, anche per il bene del piccolo Leonardo. Eppure quegli occhi luminosi e quegli sguardi intensi che Ariadna e Pierpaolo si sono scambiati durante quella “famosa” sorpresa sono riusciti a far sognare i fan del reality e a mandare in confusione lo stesso Pretelli, che non ha negato di aver sentito qualcosa e di essere andato un po’ in confusione dopo l’incontro con la sua ex. La ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020) È stato un momento davvero emozionante, quello che in una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip 5 ha visto protagonista, grazie alla bellissima sorpresa ricevuta dalla sua ex compagna e madre di suo figlio,. Un grande amore, quello che ha unito la coppia e che purtroppo è giunto presto al capolinea, lasciando però vivo un forte sentimento tra i due, anche per il bene del piccolo Leonardo. Eppure quegli occhi luminosi e quegli sguardi intensi chesi sono scambiati durante quella “famosa” sorpresa sono riusciti a far sognare i fan del reality e a mandare in confusione lo stesso, che non ha negato di aver sentito qualcosa e di essere andato un po’ in confusione dopo l’incontro con la sua ex. La ...

