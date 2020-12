Inter, non solo Eriksen: tutte le possibili cessioni di Gennaio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono molti i giocatori in surplus nella rosa dell’Inter, non solo Christian Eriksen. Con l’arrivo di Gennaio, si aprirà la stagione di Marotta, che dovrà in ogni modo soddisfare il suo allenatore, in entrata ed in uscita. Il finale di 2020 sta restituendo all’Inter una importante boccata di ossigeno, grazie alle 6 vittorie consecutive in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono molti i giocatori in surplus nella rosa dell’, nonChristian. Con l’arrivo di, si aprirà la stagione di Marotta, che dovrà in ogni modo soddisfare il suo allenatore, in entrata ed in uscita. Il finale di 2020 sta restituendo all’una importante boccata di ossigeno, grazie alle 6 vittorie consecutive in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.comle Notizie della Serie A.

