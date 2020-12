Inter 2 Spezia 1, il VAR salva Fabbri c’è il rigore: la moviola (Di lunedì 21 dicembre 2020) La moviola di Inter-Spezia match della tredicesima giornata della Serie A 2020/2021 L’Inter batte lo Spezia a San Siro e porta a casa la sesta vittoria consecutiva. Partita tranquilla per Fabbri, arbitro del match che però sbaglia l’unico episodio rilevante del match non assegnando inizialmente il calcio di rigore ai nerazzurri. Ecco il match tra Inter e Spezia analizzato alla moviola dalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Dopo il giallo a Conte per proteste (Fabbri non fischia un fallo a De Vrij in area nerazzurra) ecco il rigore. Al 23’, sul cross di Sensi dal limite sinistro dell’area spezzina, Nzola colpisce con il braccio: l’arbitro non rileva l’infrazione ma il VAR ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladimatch della tredicesima giornata della Serie A 2020/2021 L’batte loa San Siro e porta a casa la sesta vittoria consecutiva. Partita tranquilla per, arbitro del match che però sbaglia l’unico episodio rilevante del match non assegnando inizialmente il calcio diai nerazzurri. Ecco il match traanalizzato alladalla Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Dopo il giallo a Conte per proteste (non fischia un fallo a De Vrij in area nerazzurra) ecco il. Al 23’, sul cross di Sensi dal limite sinistro dell’area spezzina, Nzola colpisce con il braccio: l’arbitro non rileva l’infrazione ma il VAR ...

