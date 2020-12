I migliori titoli di lancio di sempre: Pokémon Dash su Nintendo DS (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pokémon Dash è uno di quei giochi che ti fanno dire: 'ehi, sul serio qualcuno ha creato una cosa del genere? Davvero? Perché?' La risposta è semplice: Nintendo stava per lanciare il suo DS e voleva a tutti i costi avere un gioco dei Pokémon nella sua lineup di lancio per spingere le vendite. Per questo motivo è nato Pokémon Dash. La premessa del gioco è semplice: si vestono i panni di un Pokémon, ci sono delle gare a cui bisogna partecipare, si cerca di vincere e si spera di evitare la lava perché, si sa, non ci sono regole in una corsa tra Pokémon. Dalla descrizione sembra fantastico, vero? Beh, Pokémon Dash aveva anche parecchi difetti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020)è uno di quei giochi che ti fanno dire: 'ehi, sul serio qualcuno ha creato una cosa del genere? Davvero? Perché?' La risposta è semplice:stava per lanciare il suo DS e voleva a tutti i costi avere un gioco deinella sua lineup diper spingere le vendite. Per questo motivo è nato. La premessa del gioco è semplice: si vestono i panni di un, ci sono delle gare a cui bisogna partecipare, si cerca di vincere e si spera di evitare la lava perché, si sa, non ci sono regole in una corsa tra. Dalla descrizione sembra fantastico, vero? Beh,aveva anche parecchi difetti. Leggi altro...

Rbc: focus su sette big oil

La posizione rialzista degli analisti di Rbc Capital Markets nei confronti dei titoli energetici nel 2021 riflette uno ... dei costi dovrebbero consentire ai produttori di energia di migliorare il ...

