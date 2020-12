Governo, la crisi accelera: che succede se cade Conte? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le smentite di facciata, è ormai sotto gli occhi di tutti, osservatori attenti e meno, che a Palazzo Chigi da qualche giorno tira decisamente una brutta aria. Il primo ad aver capito che stavolta il leader di IV Matteo Renzi fa sul serio è proprio il Presidente del Consiglio che ovviamente cerca di gettare acqua sul fuoco davanti ai microfoni, ma a telecamere spente sa bene che il rischio che il banco salti c’è ed è anche piuttosto concreto. Prima ovviamente c’è da mettere in cassaforte la Legge di Bilancio ma da gennaio in poi ogni giorno potrebbe essere quello “buono”, si fa per dire. “L’ho capito benissimo che rischiamo. Io farò di tutto per cercare una strada che eviti la crisi e per scongiurare le insidie di Renzi…”, questo lo sfogo del Premier, stando a un retroscena riportato dal Corriere della Sera. Dunque, a pochi giorni dal sofferto decreto di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nonostante le smentite di facciata, è ormai sotto gli occhi di tutti, osservatori attenti e meno, che a Palazzo Chigi da qualche giorno tira decisamente una brutta aria. Il primo ad aver capito che stavolta il leader di IV Matteo Renzi fa sul serio è proprio il Presidente del Consiglio che ovviamente cerca di gettare acqua sul fuoco davanti ai microfoni, ma a telecamere spente sa bene che il rischio che il banco salti c’è ed è anche piuttosto concreto. Prima ovviamente c’è da mettere in cassaforte la Legge di Bilancio ma da gennaio in poi ogni giorno potrebbe essere quello “buono”, si fa per dire. “L’ho capito benissimo che rischiamo. Io farò di tutto per cercare una strada che eviti lae per scongiurare le insidie di Renzi…”, questo lo sfogo del Premier, stando a un retroscena riportato dal Corriere della Sera. Dunque, a pochi giorni dal sofferto decreto di ...

ilriformista : La crisi di governo si fa sempre più vicina dopo le parole di @Ettore_Rosato - Linkiesta : #Conte non avrà più la copertura del Nazareno che gli garantiva una sorta di intangibilità politica. La fronda più… - sole24ore : Recovery Plan e rischio crisi di governo: Conte riconvoca la maggioranza - siwel44it : RT @SOLCALIENTE2: @spighissimo Non c'è limite all'incoscienza. Mentre ogni giorno si contano centinaia di morti, milioni di italiani s'arra… - carlo1493 : Conte non piace più a nessuno, non lo salva nemmeno più la minaccia delle elezioni anticipate. -