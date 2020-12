Gomez-Striscia la Notizia: il calciatore rifiuta il Tapiro (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Alejandro Gomez non è un momento positivo. Le liti con il suo allenatore Gasperini non ha fatto altro che aumentare l’insofferenza del giocatore argentino. Oggi 21 Dicembre 2020 Valerio Staffelli ha provato a consegnare il Tapiro d’oro ma con scarsi risultati. Gomez ha evitato ogni possibile domanda sul suo futuro e sui problemi che sta attraversando con l’Atalanta. L’incontro Gomez-Striscia la Notizia non è stato di certo sereno. Gomez-Striscia la Notizia: che cosa è successo durante la consegna? Gomez dopo aver saputo che non è incedibile e che sarà ceduto a Gennaio non sta passando dei giorni tranquilli. Striscia la Notizia attraverso un comunicato racconta che cosa è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per Alejandronon è un momento positivo. Le liti con il suo allenatore Gasperini non ha fatto altro che aumentare l’insofferenza del giocatore argentino. Oggi 21 Dicembre 2020 Valerio Staffelli ha provato a consegnare ild’oro ma con scarsi risultati.ha evitato ogni possibile domanda sul suo futuro e sui problemi che sta attraversando con l’Atalanta. L’incontrolanon è stato di certo sereno.la: che cosa è successo durante la consegna?dopo aver saputo che non è incedibile e che sarà ceduto a Gennaio non sta passando dei giorni tranquilli.laattraverso un comunicato racconta che cosa è ...

