GF Vip | Le Scuse di Filippo Nardi Dopo la Squalifica!

Filippo Nardi, Dopo la Squalifica! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Filippo Nardi, Dopo l'affermazione volgare e sessista pronunciata nei confronti di Maria Teresa Ruta, è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. Il dj ha pubblicato un post di Scuse su Instagram. Vediamo cosa ha scritto. Filippo Nardi, veterano del Grande Fratello, a soli pochi giorni dalla sua entrata nella casa, è stato squalificato. Il conte più famoso della tv è stato definito volgare, offensivo e sessista nel suo modo di approcciarsi con alcune concorrenti tra cui Rosalinda, Dayane, Stefania, Adua e Giulia. Ma è soprattutto ciò che ha detto nei confronti di Maria Teresa Ruta, ad aver fatto aprire il cosiddetto vaso di Pandora. L'uomo infatti ha causato un vero e proprio polverone mediatico, Dopo aver preso di mira la bionda showgirl con parole definite ...

