Fuorigrotta | Bloccato minore armato in via Lepanto

(Di lunedì 21 dicembre 2020): Il giovane, un 16enne napoletano, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi ed affidato ai genitori. Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli nel transitare in viahanno notato un ragazzo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e

Ultime Notizie dalla rete : Fuorigrotta Bloccato

Fanpage.it

NAPOLI – Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli nel transitare in via Lepanto hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I p ...FUORIGROTTA - Ieri sera gli agenti dei Commissariati San Paolo e Bagnoli nel transitare in via Lepanto hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ...